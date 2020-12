Basket NBA, Melli: "I Pelicans puntano ai play off"

L’inizio del campionato NBA è alle porte e Nicolo’ Melli che e’ al suo secondo anno a New Orleans, ha le idee molto chiare sulla stagione che si apre (per i Pelicans) giovedi notte. I Pelicans faranno il loro esordio ufficiale facendo visita ai Raptors al Tampa Bay Times Forum : inizio del match alle ore 1.30 italiane.

La formazione di New Orleans stavolta punta a giocare anche la post-season. Dopo un avvio di stagione positivo. ecco le parole di Melli: “Di sicuro vogliamo fare meglio della scorsa stagione, significherebbe giocare i playoff. Ma e’ ancor piu’ difficile fare previsioni: la squadra e’ rinnovata, abbiamo giocato solo tre partite e fatto alcuni allenamenti. Soprattutto, avremo 37 partite in 70 giorni”

E ovviamente non manca un pensiero anche sul suo stato d’animo: “Io come sempre cerchero’ di conquistare minuti, ci sono abituato e sono fiducioso. Adams e’ importante in campo, non lo scopro io, ma ho verificato anche in spogliatoio e fuori. Ha carisma, franchezza, e’ un personaggio. Il contratto in scadenza? Sono concentrato su di me, su cio’ che posso dare perche’ lo so fare”

OMNISPORT | 22-12-2020 10:54