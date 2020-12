Basket NBA, Minnesota: il polso di Towns verrà rivalutato tra una settimana

Arriva la prima sconfitta stagionale per i Minnesota Timberwolves, che nella notte hanno perso contro i Lakers. I Twolves hanno però dovuto anche rinunciare a Karl-Anthony Towns per via di un infortunio al polso, pregiudicando così le proprie possibilità di vittoria.

KAT si era fatto male nella partita precedente, contro gli Utah Jazz. Fortunatamente gli esami a cui è stato sottoposto, hanno escluso fratture: si tratta di una forte distorsione che prevede ulteriori esami tra una settimana.

Peccato perchè la stagione di KAT dal punto di vista tecnico era iniziata nei migliori di modi tenendo medie davvero ottime: 22.6 punti, 11.5 rimbalzi e 5 assist. Dal punto di vista psicologico invece, è una stagione difficile per Towns, la prima senza l’amata madre a sostenerlo. Il giocatore ha infatti espresso più volte il suo dolore per la tragica perdita, che lo sta portando a dare, sul parquet, tutto ciò di cui è capace.

OMNISPORT | 28-12-2020 13:43