Basket NBA: Morey nega lo scambio Simmons-Harden

Dove finirà James Harden? Il suo futuro resta un rebus, ma sono tante le voci che riportano notizie più o meno veritiere. Questa è comunque la domanda più in voga nelle ultime ore sui vari tavoli delle trattative NBA.

L’ultima new in ordine di tempo è che i i Philadelphia 76ers sarebbero disposti a inserire Ben Simmons in alcuni pacchetti per arrivare a James Harden. Una grande novità e un notevole sviluppo delle trattative per il Barba che sembravano aver raggiunto uno stallo nei giorni passati sopratutto per il “no” dei Sixers nell’includere appunto, l’australiano nello scambio.

La trattativa è ancora molto lontana dall’essere chiusa, ma sui vari social le voci e le speculazioni si rincorrono, tanto che il capo della dirigenza dei 76ers Daryl Morey, ha dovuto gettare acqua sul fuoco. “Non scambieremo Ben Simmons, è un pezzo importante del nostro futuro”. Parole di facciata, si sa, ma in questo momento necessarie.

Non solo i Philadelphia 76ers sono interessati a Harden: tante squadre stanno muovendo i primi passi per intavolare trattative come Brooklyn, Philadelphia, Miami e Milwaukee, tutte compagini che rientrano nelle preferenze del giocatore.

Quello che è certo è che qualcosa si sta muovendo, e che il futuro di Harden potrebbe presto arrivare a una svolta.

OMNISPORT | 18-12-2020 14:24