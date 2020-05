Basket, nuovo grido d'allarme di Gianni Petrucci

Non usa mezzi termini Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, per definire la situazione economica attuale non solo del mondo del basket, ma dello sport in generale: "Chi si stupisce della situazione attuale non so davvero dove viva – ha detto al termine del consiglio federale di giovedì -. Stiamo attraversando uno dei peggiori momenti dal dopoguerra".

Il problema, secondo Petrucci, è il possibile disimpegno degli imprenditori coinvolti nel mondo dello sport, sia come proprietari (come accaduto a Roma) sia come sponsor: "Il settore che più ne risentirà, a mio avviso, sarà proprio lo sport professionistico perché ad essere in crisi non è il basket, né lo sport in generale, ma le aziende e gli imprenditori che sono costretti a dover programmare tagli dolorosi alle imprese sportive che finanziano, pur di salvaguardare i propri dipendenti".

"Il mio è un grido di allarme per portare all'attenzione del governo il tema del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive che ritengo centrale in questo momento – ha aggiunto Petrucci -. E' necessario intervenire con le risorse che lo sport genera in proporzione a ciò che le società producono, dopo la legge di assestamento del bilancio".

Petrucci si è poi riferito agli allarmi lanciati da diverse società cestistiche, come ad esempio quello della famiglia Vanoli: "Gli appelli non saranno inascoltati – ha detto -. Il presidente Fip e l'intero Consiglio federale sono vicini a quanti hanno permesso al basket di continuare ad essere tra gli sport più popolari in Italia. Tra questi Claudio Toti, che con la sua famiglia ha rappresentato la pallacanestro a Roma per 20 anni e a cui va, unanime, il nostro ringraziamento".

Il numero uno della Fip ha anche parlato del possibile ritorno agli allenamenti collettivi nei palazzetti: "La Fip sta lavorando per definire delle linee guida specifiche per il gioco della pallacanestro in stretta collaborazione con il Politecnico di Torino, e saranno rese note appena possibile".

SPORTAL.IT | 21-05-2020 22:05