Basket, Olimpia Milano parte la terza settimana di preparazione

Precampionato insolito per l’Olimpia Milano di Ettore Messina le cui avversarie per la lotta al campionato di Serie A sono impegnate in Supercoppa.

La formazione milanese ha giocato una doppia amichevole con l’Anadolu Efes e oggi inizia la terza settimana di preparazione: poi ci sarà un miniritiro a Parigi per il Paris Eurogame, occasione per valutare la formazione meneghine.

Per ora, tra i più in forma Devon Hall e il solito Shields protagonista di una bella stagione.

A fine settembre esordio nelle Final Eight di Supercoppa organizzate a Bologna dal 18 al 21 settembre con la sfida ai quarti contro la vincente del girone C.

OMNISPORT | 06-09-2021 12:04