Basket, parla Aradori: "Lo scudetto si vince sul campo"

Pietro Aradori, ex Olimpia Milano e Virtus Bologna tra le altre, con QS ha detto la sua sull’epilogo della stagione. Ma è anche tornato alla scorsa estate, nella quale è passato alla Fortitudo.

"Penso che la sosta sia giusta. Forse si poteva attendere, non si doveva per forza essere i primi a fare un passo indietro, ma è abbastanza normale – ha dichiarato -. Scudetto alla Virtus? A mio modo di vedere il tricolore lo si vince sul campo, nei playoff. In altro modo, parlo per me, non lo vorrei. L’addio la scorsa estate? Ho solo preso atto di una situazione e fatto le mie scelte. La Fortitudo è stata un’occasione colta, e non ho avuto alcun problema. Chi alza la cresta lo ha fatto via social, per strada solo complimenti".

SPORTAL.IT | 16-04-2020 11:46