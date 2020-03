Basket, per lo scudetto sfida a quattro

Spunta una nuova ipotesi per l’assegnazione del campionato di basket 2019-20.

A metterla sul tavolo, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, è stato il vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gaetano Laguardia. "Se riuscissimo a giocare anche poche partite, per lo scudetto potremmo pensare a sfide tra le prime quattro in campo neutro. Una cosa per me è sicura: se giochiamo, dobbiamo poterlo fare a porte aperte. Per quanto riguarda invece l’assegnazione dello scudetto nel caso l’attività non riprendesse dovremmo fare una scelta difficile. La soluzione più semplice sarebbe annullare tutto, ma secondo me non sarebbe la più giusta. Poi è chiaro che se ci sono rischi annulliamo tutto: su questo non ci sono discussioni".

SPORTAL.IT | 17-03-2020 15:38