Basket, per Sardara il numero di parecipanti può aumentare

Parlando con il canale ufficiale della LBA il presidente della Dinamo Sassari ha fatto una nuova ipotesi sul numero di partecipanti al prossimo campionato di serie A di basket maschile. "Potremmo averne 19 con le due promosse dalla A2, che siano dalla stagione regolare cioè Torino e Ravenna, o dai playoff. Ma è tutto da scrivere, in accordo con la Fip. Importante sarà partire dal contesto economico, al di là delle promozioni. Che si punti cioè sulla stabilità" ha detto.

"Quanto pesa lo stop alla Dinamo – ha aggiunto -? Per ora dovremmo essere intorno al 40% del budget, due milioni di euro almeno. Ma abbiamo pensato comunque a chi lavora in società, dedicando la massima attenzione. Non abbiamo lasciato a terra nessuno. Dobbiamo ripartire pensando nell'ordine a: 1. come e quando usciremo dall'emergenza sanitaria, quando saranno riaperti i luoghi di aggregazione e con quali eventuali limitazioni. 2. che ci sarà una grossa crisi economica e qui speriamo nell'intervento europeo. 3. che gli sponsor pagheranno la crisi e chi più ne aveva, più soffrirà. Nel caso della Dinamo abbiamo un vantaggio creato dalla nostra condotta: potremo accedere al credito, non avendone mai fatto uso, pianificando un rientro in 4-5 anni. Chi invece aveva già problemi di risorse rischierà moltissimo".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 13:56