Basket Pesaro, arriva la settimana decisiva

Sono giorni cruciali per il futuro del basket a Pesaro. La permanenza della Vuelle in Serie A si deciderà nel giro di pochi giorni.

Questo è quanto si legge in una nota della società: "Tutti i consorziati si sono dati appuntamento entro la prossima settimana per deliberare la decisione finale. All'incontro, che si è tenuto oggi presso Villa Cattani Stuart, era presente anche Livio Proli che affiancherà la società in questo percorso".

Al momento della sospensione del campionato, Pesaro occupava l’ultimo posto della classifica con appena due punti, frutto dell’unica vittoria ottenuta in casa della Fortitudo Bologna a fronte di ben 19 sconfitte.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 23:34