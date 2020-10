Basket, Petrucci attacca: "Conta solo il calcio"

Il movimento cestistico italiano è preoccupato. Il rischio di tornare a disputare le partite a porte chiuse o con pochi intimi è reale. Petrucci, numero uno della FIP, ha fatto sentire, nuovamente la sua voce.

“Siamo avviliti perchè chi dovrebbe ascoltarci non lo fa. Non sappiamo a chi rivolgerci in questo momento drammatico, ci rispondono soltanto no senza spiegazioni. Conta solo il calcio”, il duro sfogo del presidente FIP alla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 06-10-2020 09:39