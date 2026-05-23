Basket follia Borra, pugni in faccia durante Roseto-Ruvo: 11 punti di sutura e una promessa per Landi

Rissa senza senso nel secondo quarto di gara 3 del playout di Serie A2 tra Ruvo di Puglia e Roseto, a farne le spese è Landi, colpito ripetutamente al volto da Borra

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Attimi di pura follia in gara 3 del playout tra Roseto e Ruvo di Puglia. A farne le spese è Aristide Landi, che viene raggiunto al volto dai pugni scagliati dall’ex Fortitudo Jacopo Borra, che spegne completamente la luce dopo un rimbalzo e si scaglia con violenza contro il rivale. Risultato? Gara sospesa, quattro espulsi e volto insanguinato per l’ex (tra le altre) Virtus, Fortitudo e Scafati.

Folla in Serie A2 di Basket: Borra stende Landi

Quando il cronometro del secondo quarto recita 6.47 e il tabellone 45-23 per Roseto, sul parquet di gara 3 del playout di A2 Roseto-Ruvo di Puglia scatta la rissa. Landi e Borra si allacciano sotto canestro, Landi finisce a terra dopo un colpo e Borra lo sovrasta e lo colpisce la volto. Compagni di squadra, arbitri e staff si attivano al volo per fermare la rabbia del centro di Ruvo, che dall’alto dei suoi 216 cm colpisce e fa male.

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Quattro espulsi, Ruvo allunga la serie

Sanguinante, Landi riesce a divincolarsi e si defila portando la mano all’occhio destro. Gli arbitri faticano a riportare la normalità sul parquet e volano le espulsioni che, oltre a quella sacrosanta a Borra, vengono comminate ad Aleksa Nikolic (Ruvo), Angelo Del Chiaro e Danilo Petrovic (Roseto), entranti in campo dalla panchina. Con una vistosa fasciatura in testa, Landi è comunque riuscito a portare a termine la gara, vinta poi 100-84 proprio da Ruvo, che allunga la serie, al meglio delle cinque, che vedeva Roseto avanti di due.

La promessa di Landi, tre turni di stop per Borra

Nella serata di domenica, gara 4. Una partita in cui con molta probabilità non mancherà Landi, che in queste ore ha affidato alle storie di Instagram la propria promessa di tornare subito sul parquet nonostante il volto tumefatto e gli undici punti di sutura che i pugni ricevuti da Borra gli sono costati. “Ci vediamo domani”, ha scritto il classe 1994 originario di Potenza. Il giudice sportivo ha fermato Borra con una squalifica di tre giornate.

Le scuse di Ruvo

Ruvo di Puglia ha intanto affidato a un comunicato ufficiale le proprie scuse: “La Crifo Wines Ruvo di Puglia prende fermamente le distanze da quanto accaduto in campo nel corso del secondo quarto della gara odierna. La società desidera scusarsi con il pubblico presente al PalaMaggetti, in particolare con i tanti bambini sugli spalti, e con l’atleta Aristide Landi per quanto verificatosi. La società esprime il proprio rammarico nei confronti della Pallacanestro Roseto per l’episodio verificatosi durante l’incontro”.

Instagram @aristide_landi

“Pur nel contesto della tensione agonistica, episodi di questo genere non rappresentano i valori sportivi, educativi e umani che da sempre contraddistinguono il nostro club. La società rispetterà le decisioni che gli organi di giustizia sportiva riterranno opportuno adottare nei confronti del proprio tesserato Jacopo Borra, garantendo piena collaborazione alle autorità competenti”, conclude la nota del club pugliese.