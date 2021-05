Basket: ecco quando rientra in panchina Pozzecco

Secondo quanto riportato da “Gazzetta dello Sport”, Gianmarco Pozzecco tornerà già in gara due dei play off contro Venezia in panchina con i ragazzi della sua Dinamo Sassari.

A 10 giorni dalla sanzione disciplinare, la situazione tra dirigenza e tecnico è ancora tesa ma il Presidente Sardara avrebbe dato il via libera per la presenza di Poz in panchina.

Il tecnico friulano è cos’ subito volato a Venezia per riprendere in mano la squadra in un momento così importante della stagione.





