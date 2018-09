Basket: Proli,Olimpia parte per vincere

(ANSA) – BRESCIA, 24 SET – “La stagione dell’Olimpia inizia con il desiderio di vincere tutto quello che è possibile.

Entriamo per vincere tutto. Il Triplete con Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia non ci è mai riuscito ma non dobbiamo farne un’ossessione. Poi la ragione ci dice che in Europa dobbiamo puntare ai playoff: vogliamo diventare una squadra di élite, con il sogno, prima o dopo, di vincere l’Eurolega”. Lo dice, a margine della presentazione della Supercoppa 2018, il presidente dell’Ax Milano, Livio Proli. “Vogliamo stare nelle prime 8 in maniera duratura e dare la zampata – aggiunge Proli -, magari con un pizzico di fortuna, per arrivare al traguardo più importante. In Supercoppa contro Brescia sarà una partita durissima come sempre”. “Noi avremo il vantaggio di aver confermato 8 giocatori – conclude – e aver inserito talenti come James, Nedovic, Brooks, Burns e Della Valle per fare un ulteriore salto di qualità, dopo aver vinto Supercoppa e scudetto nella scorsa stagione”.

ANSA | 24-09-2018 14:12