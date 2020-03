Basket, Recalcati auspica la cancellazione della stagione

"Quest’anno lo scudetto non deve essere assegnato. Nessuna promozione, nessuna retrocessione. La stagione va cancellata come se non si fosse giocata". Carlo Recalcati, interpellato dal Corriere dello Sport, non mostra alcun dubbio sul da farsi.

"E’ comprensibile che qualcuno non sia d’accordo. Ma di fronte allo stato generale e di salute della nazione e dello sport è un sacrificio che si può chiedere" aggiunge l’ex commissario tecnico della Nazionale e allenatore di numerosi importanti club italiani.

Il nome di Recalcati era stato fatto quando si era alla ricerca di un sostituto di Egidio Bianchi alla presidenza della LBA. La scelta è poi caduta su Umberto Gandini.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 09:58