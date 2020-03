Basket, Sambugaro va dritto alla questione

"A oggi chi se ne frega di chi vince il campionato e di chi retrocede, non allunghiamo l’agonia". Il general manager della OriOra Pistoia, Marco Sambugaro, non utilizza mezzi termini, intervistato da ‘La Nazione’.

"Come riparti? A porte chiuse? Con quali roster? Questa emorragia economica si può fermare solo chiudendo la stagione e pensando a come ripartire. Più si va avanti più si perdono risorse economiche. Parlare di basket non ha senso. Di cosa parliamo? C’è da pensare a salvare vite umane, tutto il resto non conta" aggiunge l’ex giocatore di Olimpia Milano e Pallacanestro Cantù.

SPORTAL.IT | 22-03-2020 11:19