Basket, scelte le quattro sedi dei Pre-Olimpici

Victoria (Canada), Spalato (Croazia), Kaunas (Lituania) e Belgrado (Serbia). Sono queste le quattro sedi scelte da FIBA per ospitare i Tornei Pre-Olimpici maschili per Tokyo 2020. Dal 23 al 28 giugno 2020, l’Italia, insieme alle altre 23 Nazionali qualificate per il Pre-Olimpico (16 dalla classifica del Mondiale 2019 più 2 per Regioni FIBA inserite in base al ranking) si giocherà dunque il pass per Tokyo 2020. Già qualificate il Giappone quale Paese ospitante, la Spagna, l’Argentina, la Francia, l’Australia, gli Stati Uniti, la Nigeria e l’Iran.

Le 24 Nazionali saranno divise in quattro Tornei da sei formazioni ciascuno. In ogni torneo, le squadre verranno divise in due gironcini da tre squadre ciascuno con gare di sola andata. Le prime due classificate per ogni gironcino disputeranno le Semifinali e la Finale. La vincitrice di ogni Torneo staccherà il pass per l’Olimpiade di Tokyo 2020.

Nella stessa comunicazione FIBA ha reso note anche le località dei Tornei Pre-Olimpici femminili, ai quali la Nazionale femminile non si è qualificata.

Il sorteggio per la composizione dei Gironi si svolgerà il prossimo 27 novembre presso la Patrick Baumann House of Basketball di Mies (Svizzera) e sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube FIBA e su Facebook FIBA.

Le squadre che disputeranno i 4 Tornei Pre Olimpici maschili

Europa

Serbia

Repubblica Ceca

Polonia

Lituania

Italia

Grecia

Russia

Germania

Turchia

Slovenia*

Croazia*

America

Brasile

Venezuela

Portorico

Repubblica Dominicana

Canada

Messico*

Uruguay*

Africa

Tunisia

Angola*

Senegal*

Asia-Oceania

Nuova Zelanda

Cina*

Corea del Sud*

*Qualificate via FIBA ranking

Le squadre già qualificate ai Giochi di Tokyo 2020

Giappone (Paese ospitante)

Spagna

Argentina

Francia

Australia

Stati Uniti

Nigeria

Iran

SPORTAL.IT | 15-11-2019 16:14