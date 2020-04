Basket, se Obradovic parte non sarà il solo

Il sempre più probabile addio di Zeljko Obradovic al Fenerbahce potrebbe scatenare un effetto domino. E non solo in panchina.

Lo ha fatto capire Kostas Sloukas in un’intervista concessa ai media greci. "Tutto quello che so è che ho un contratto con i gialloblù per la prossima stagione – ha detto -. Naturalmente, se Obradovic lascia il club, come ampiamente ipotizzato, l'intera situazione può facilmente cambiare: ho anche io sentito le voci riguardo un mio possibile ritorno all’Olympiacos o un mio trasferimento al Panathinaikos. Molte cose mi stanno passando per la testa, ma sono ancora sotto contratto".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 15:14