Buone nuove in casa Virtus Bologna.

La formazione di Bologna, presto, potrebbe avere di nuovo a disposizione Nico Mannion che così presto potrebbe fare il suo debutto in maglia Virtus.

Si parla di due possibili dato per il rientro, o sabato 16 per la quarta giornata di Campionato contro Trieste (quando sarà assente Teodosic) o per mercoledì 20 quando la formazione guidata da Sergio Scariolo sfiderà il turchi del Bursaspor nel debutto europeo.

OMNISPORT | 13-10-2021 10:56