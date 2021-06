Basket, Tortona in A per la prima volta nella storia

Tortona in Serie a per la prima volta nella sua storia. La Bertram Derthona ha piegato per 74-75 Torino in gara 5 della serie di finale della LNP, centrando la promozione in massima serie.

La squadra di coach Ramondino ha vinto a Torino al termine di una partita nervosa e giocata punto a punto: Mascolo (20 punti), Sanders (17) e Cannon (15) i giocatori decisivi per Tortona, mentre a Real Mutua non sono bastati i 22 punti del top scorer Cappelletti e i 13 di Diop.

