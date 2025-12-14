Trapani Shark, lite Antonini-tifoso dopo il match con Udine: "Ha aggredito verbalmente mia moglie"

Ennesima puntata della querelle tra il presidente e parte del pubblico: in una nota il club fa il nome del responsabile e ne chiede l'esclusione dal palazzetto anche in futuro.

Sul campo la Trapani Shark continua a vincere, anche in modo largo e convincente, a dispetto di polemiche, partenze eccellenti e ombre sempre più incombenti e minacciose. Fuori, invece, proegue la “telenovela d’odio” tra il presidente Antonini e parte della tifoseria. Il numero uno della società siciliana, al vertice anche del Trapani Calcio e che alcuni giorni fa ha consegnato simbolicamente le chiavi di entrambe le società tra le mani del sindaco, è venuto a contatto con un tifoso che – accusa il patron – avrebbe aggredito verbalmente sua moglie Ambra Ilari. Il tutto al termine di una partita che Trapani, ancora senza head coach, aveva vinto con 18 punti di scarto ai danni di Udine: 91-73.

Basket, Trapani-Udine: insulti al presidente e alla moglie

Al termine della partita, come si può notare in in video diffuso online dalla testata TP24, il presidente Antonini si è recato al centro del campo per congratularsi coi suoi giocatori: molti, curiosamente, l’hanno ignorato. Dalle tribune si sono levati insulti, offese e “buuu” a indirizzo del patron, che ha poi raggiunto l’altra parte del parterre dove era sistemata la moglie. La stessa, come si nota dal video, era intenta a una vivace “discussione” con un tifoso. Antonini ha prima invitato, con modi piuttosto spicci, la sua signora a non andare avanti nello scambio, poi ha avuto a sua volta un movimentato faccia a faccia col supporter.

Parolacce e spintoni tra Antonini e il supporter trapanese

Dal video non si riesce a intuire il contenuto delle parole rivolte da Antonini al tifoso, sembra però – sottolineiamo: sembra – volare persino qualche sputo. Antonini ha anche provato a scavalcare la balaustra, dopo aver allontanato vigorosamente il “fan”, prima di desistere dal suo intento. L’uomo è stato poi invitato alla calma da un addetto alla sicurezza. Il tutto mentre altri tifosi hanno continuato a inveire contro il numero uno della società trapanese. Una contestazione che va avanti da qualche tempo e che si è fatta feroce nelle ultime settimane, in coincidenza con le voci sempre più allarmanti a proposito del futuro del club.

Trapani Shark, in una nota il nome del fan responsabile

Attraverso una nota ufficiale la Trapani Shark ha fatto il nome del “tifoso”: “Si è avvicinato alla moglie del Presidente Antonini rivolgendo insulti di ogni tipo, rivolti al Presidente e alla sua famiglia, comportamento gravissimo che porterà la società ad escluderlo da ogni evento presente e futuro all’interno del Palashark, richiedendo misure alla Digos pari a quelle previste dai regolamenti per lo svolgimento di eventi all’interno di impianti sportivi”. Da parte del club trapanese anche un appello: “Va riportato urgentemente un clima di serenità all’interno delle strutture cittadine per evitare che pochi individui possano rovinare quanto di buono stanno facendo le due squadre creando anche situazioni pericolose per l’ordine pubblico“.

Il presidente: “Aggredita mia moglie, sporgerò denuncia”

In una diretta Facebook, invece, Antonini ha spiegato: “Una parte della tifoseria organizzata ha insultato il sottoscritto per tutta la partita, ma fin qui poco importa. Il problema è che hanno aggredito verbalmente mia moglie con epiteti irripetibili, scuotendola molto dal punto di vista umano. Lei si sente responsabile di avermi fatto credere che si potessero fare grandi cose in questa città, oggi si rende conto che non è possibile. Finché lo fanno con me, sono in grado di gestire l’ignoranza della gente. Quando lo fanno con una donna, non si può accettare questo stato di cose”. Antonini ha anche garantito che sporgerà denuncia per l’accaduto.