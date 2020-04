Basket, Varese omaggia Lauro

Franco Lauro è stato per anni il cantore del basket per le reti Rai, prima di dedicarsi in pianta stabile al calcio. Tantissime le partite di campionato, ma anche quelle della Nazionale, maschile e femminile, legate indissolubilmente alla sua voce.

Tra le tante, come non ricordare quelle della stagione 1998-’99, conclusasi con la conquista dello scudetto da parte di Varese.

Il decimo della storia per il club lombardo, che ha voluto ricordare Lauro attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, corredato dal video che ritrae le immagini della diretta Rai con la telecronaca del compianto giornalista.

“‘Varese torna nella leggenda’. Sono state le tue parole a sancire la nostra Stella. La tua voce rimarrà nei nostri cuori per sempre. Ciao Franco”.

SPORTAL.IT | 14-04-2020 23:52