La marcia di avvicinano verso le Olimpiadi si rivela sempre più complicata. Bassino, dopo la caduta di ieri, è stata operata: per lei i tempi di recupero vanno dai 4 ai 6 mesi

L’Italia rischia di affrontare le Olimpiadi di casa senza due delle sue punte nello sci alpino. Negli ultimi mesi l’attenzione è stata tutta rivolta alla riabilitazione di Federica Brignone e a due giorni dall’avvio della nuova stagione è arrivato il terribile infortunio della compagna di squadra Marta Bassino.

Le condizioni di Bassino

Marta Bassino rischia di chiudere la sua stagione pochi giorni prima del via ufficiale. La sciatrice azzurra si è infortunata nel corso di una caduta in allenamento sulle nevi della Val Senales procurandosi la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra e dovrà rimanere ferma dai 4 ai 6 mesi. L’operazione è stata già effettuata come rivela il dottor Panzeri della Fisi: “L’intervento è andato bene. Abbiamo ridotto e sinterizzato la frattura, abbiamo reinserito il legamento collaterale e suturato il menisco laterale. Per il danno importante che c’è stato, l’operazione è riuscita bene. La sua partecipazione a Milano-Cortina è sicuramente a rischio e non penso che possa mettere gli sci prima di 4-5 mesi. La fase di riabilitazione è di fatta già cominciata e dovremo stare attenti a ogni step”.

Il messaggio di Sofia Goggia

L’infortunio di Marta Bassino ha scosso la squadra femminile che perde una delle atlete più rappresentative. E sui social arriva un messaggio di Sofia Goggia, su cui peseranno tanto le sorti della stagione azzurre. La sciatrice bergamasca ha pubblicato un video che mostra Bassino che la rincuora mentre lei è con le stampelle e scrive: “E’, con grande dispiacere, il mio turno di contraccambiare questo abbraccio. Ma sappi che non ricevi solo il mio, ricevi quello di tutte noi. Forza Bax, sono e siamo tutte con te”.

La maledizione olimpica per l’Italia

Dopo oltre vent’anni i Giochi invernali tornano in Italia con Milano-Cortina 2026 ma la fase di avvicinamento si sta rivelando un vero e proprio calvario per l’Italia che rischia di perdere due atlete di punta della valanga rosa. I recuperi di Federica Brignone e Marta Bassino, allo stato attuale delle cose, sarebbero un mezzo miracolo. L’Italia perde così due atlete capaci di essere competitive in tre discipline (gigante, superG e discesa) con Federica Brignone che in condizioni normali sarebbe arrivata ai nastri di partenza con il ruolo di favorita e con Bassino che, dopo un 2025 molto complicato, aveva voglia di riscatto.

De Chiesa pessimista su Brignone

Non ci sarà Marta Bassino e molto difficilmente ci sarà Federica Brignone. Il commentatore Rai, Paolo De Chiesa, chiude le porte a una possibile presenza della vincitrice della Coppa del Mondo della scorsa edizione nel corso di un’intervista a OA Sport: “Sono consapevole che Federica a febbraio non potrà essere fisicamente al 100%, salvo miracoli. E penso che non essendo al topo decide di non fare le Olimpiadi, e questo me lo auguro da amico e tifoso. Se non sei al meglio nelle sue specialità, oltre a non vincere, rischi anche di farti male. C’è tristezza nel sapere che vivremo una stagione monca. Poi tutto può succedere. Mi hanno detto che sta facendo progressi enormi, altri atleti ci avrebbero messo un anno per recuperare quello che lei ha fatto in sei mesi. Ma bisogna guardare la realtà”.