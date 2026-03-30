Bassino è tornata sugli sci: a più di 5 mesi dall'infortunio, Marta rivede la luce (e punta Solden a fine ottobre)

Con uno scatto sui canali FISI, Marta Bassino ha fatto sapere di aver rimesso gli sci ai piedi: si era infortunata alla tibia sinistra il 22 ottobre, perdendo tutta la stagione (olimpiadi incluse)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La notizia è di quelle che non passano certo inosservate, ma soprattutto che fanno tanto piacere: Marta Bassino è tornata sugli sci, a poco più di 5 mesi di distanza dall’infortunio rimediato in Val Senales a ottobre, mentre si stava preparando al debutto stagionale in Coppa del Mondo in programma pochi giorni più tardi a Solden, sul ghiacciaio del Rettenbach. Un ritorno alle abitudini più consolidate per la sciatrice piemontese, che s’è concessa qualche sciata in campo libero nel percorso di riabilitazione dal tremendo infortunio, quello che l’è costato la partecipazione alle olimpiadi di Milano-Cortina, dove s’è reinventata opinionista televisiva, cercando di vivere da dentro l’atmosfera dei giochi di casa.

La prima sciata dopo 5 mesi lontana dalle piste

Bassino è tornata sugli sci senza forzare, ma soprattutto ben sapendo dov’è che stesse mettendo giù gli scarponi: sulle piste di Limone Piemonte, a un passo da casa, quelle che l’hanno vista crescere sin da bambina, e quindi da dove ha spiccato il volo verso le vette della Coppa del Mondo.

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Dopo un’annata difficile nella quale poco o nulla ha funzionato come doveva (la 2024-25), l’infortunio al piatto tibiale della gamba sinistra (con interessamento del collaterale mediale e del menisco) rimediata il 22 ottobre scorso ha reso ancora più buio un periodo agonistico tremendamente infingardo. Da qui la necessità di intervenire chirurgicamente e cominciare una lunga fase riabilitativa, senza avere però la possibilità di recuperare in tempo per disputare le gare olimpiche come è successo ad esempio alla sua amica e collega Federica Brignone.

Bassino ha rimesso gli sci ai piedi sotto gli occhi attenti del direttore tecnico delle squadre nazionali di gigante, Gianluca Rulfi, e dell’allenatore Thierry Marguerettaz, che l’hanno accompagnata in questi mesi nelle tappe che l’hanno riportata ad allacciare gli scarponi. Una sciata in libertà, con gesti misurati e progressivi accompagnati da una cautela che in casi come questi non guasta mai.

Marta ha messo nel mirino Solden (un anno dopo…)

Bassino tornerà sugli sci anche nella giornata di martedì 31 marzo, per saggiare meglio le proprie condizioni e in che misura risponderà la gamba infortunata, così da programmare anche le prossime tappe. La sciatrice del Gruppo Sportivo Esercito ha messo nel mirino proprio la gara che stava preparando quando si è infortunata lo scorso ottobre, vale a dire quella in programma a Solden a fine ottobre, tradizionale antipasto di Coppa del Mondo con i primi due giganti (sabato femminile, domenica maschile) della nuova stagione del circo bianco.

Nei giorni scorsi l’atleta di Borgo San Dalmazzo aveva mostrato alcuni scatti delle lunghe sedute di fisioterapia e palestra che hanno contraddistinto i suoi ultimi mesi, ma la foto con i tecnici sulla neve mostrata dalla FISI ha tutta un’altra luce.