Bassino, l’infortunio che le ha tolto i Giochi: “Sono stata sfortunata”. Il segreto di Brignone, Goggia torna a ringhiare

Le azzurre dello sci si stanno ritrovando tutte al J Medical con un’annata che va in direzione Milano-Cortina che si sta rivelando particolarmente delicata. Bassino però non si sbottona su Brignone e le Olimpiadi

Marta Bassino non si è lasciata abbattere dall’infortunio. La sciatrice azzurra ha ripreso la sua corsa per poter tornare presto a sciare al J Medical di Torino, per lei le Olimpiadi sono un sogno impossibile ma questo non è la tolto il sorriso.

Bassino: “Sono stata sfortunata”

Nel corso di una lunga intervista con Sky, Marta Bassino è tornata a parlare del suo infortunio e della fase di riabilitazione che sta affrontando: “Sto abbastanza bene, sono al J Medical e mi stanno seguendo benissimo. La fisioterapia al ginocchio sta reggendo bene, sto lavorando molto sulla mobilità però settimana per settimana sta andando bene. Siamo contenti per come stanno andando le cose. Con Federica ci siamo subito dette che forse sarebbe stato meglio ritrovarsi da un’altra parte. Ora è arrivata anche Flora Tabanelli. E’ andata così, nello sci basta un niente. Sono scivolata, mi ha preso male lo sci e il ginocchio ha fatto perno e ho sentito il crac. Ho fatto tantissime cadute in cui non mi è successo niente, questa volta mi è andata male”.

Le prospettive olimpiche di Brignone

Ovviamente il discorso si sposta anche su Federica Brignone e sulle sue possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Federica è molto più avanti nel recupero, l’ho trovata bene. E’ sempre super gasata e super energica, si è presa qualche giorno per staccare e riprendersi un po’. Ma l’ho vista bene in questi giorni. Le Olimpiadi? Non si esprime molto, credo che sia una cosa molto delicata. Per un calciatore forse è più semplice, per noi è più complicato. Dobbiamo rimettere gli scarponi e gli sci, dobbiamo provare a fare le curve. Dobbiamo ritrovare la fiducia, quindi c’è un mega passo da fare dopo essersi rimessi gli sci. Penso che per lei sia tosta ma non so fare previsioni”.

Sofia Goggia riparte da Copper Mountain

Dopo la delusione nel primo gigante della stagione, Sofia Goggia vuole subito rimettersi a correre. La sciatrice bergamasca non vuole perdere tempo e ha cominciato la marcia di avvicinamento verso la seconda gara della stagione che andrà i scena sabato 29 novembre a Copper Mountain, in Colorado. La seconda gara è ancora un gigante in cui Sofia vuole dimostrare tutti i progressi fatti negli ultimi anni ma negli Stati Uniti lavorerà soprattutto sulla velocità. Del resto ora è sulle sue spalle il peso della nazionale italiana femminile, in attesa e con la speranza che Federica Brignone torni a darle una mano.