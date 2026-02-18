Bastoni, scoppia un altro caso: "Non ci ha pagato dopo le nozze". La cifra richiesta al difensore dell'Inter

Ancora guai per il giovane campione dei nerazzurri e della Nazionale: l'accusa del gruppo musicale che ha celebrato le sue nozze in Puglia nel mese di giugno del 2023.

Non sono giorni facili per Alessandro Bastoni, finito al centro di critiche e veleni per via dell’arcinoto episodio che lo ha visto protagonista nel cuore del Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Dopo le polemiche per la simulazione costata il rosso a Kalulu, l’esultanza sfrenata e la mancata ammissione di colpa con l’arbitro La Penna, il difensore nerazzurro s’è ritrovato al centro di un altro caso portato all’attenzione della pubblica opinione dal giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia. Di cosa è “accusato” stavolta il perno della retroguardia dell’Italia di Gattuso? Di non aver saldato una fattura risalente addirittura ai giorni del suo matrimonio.

Le nozze di Alessandro Bastoni con Camilla Bresciani nel 2023

Era il primo giugno del 2023 – ricorda Parpiglia nella sua newsletter su Substack – quando Bastoni celebrava il suo matrimonio con Camilla Bresciani nel Bergamasco, terra d’origine di entrambi, con una cerimonia riservata a pochi intimi. I festeggiamenti “veri” e più intensi, però si sono tenuti qualche settimana più tardi nell’incantevole cornice di Borgonovo Egnazia, in Puglia. E il motivo è presto spiegato: il 10 giugno di quell’anno Bastoni avrebbe disputato (e perso) con l’Inter la finale di Champions League contro il Manchester City, decisa da un gol di Rodri. Un paio di settimane dopo, ormai liberi da impegni calcistici, Alessandro e Camilla hanno festeggiato le nozze con amici e parenti in uno scenario da sogno.

L’accusa del gruppo musicale: “Voleva pagarci in magliette e biglietti”

È qui, in una magnifica villa nell’altrettanto magnifico scenario del Brindisino, che sarebbe avvenuto il “fattaccio”. Già perché Parpiglia riporta di un conto in sospeso con la band musicale incaricata di intrattenere gli ospiti con canti e balli durante la cerimonia. “Ci risulta che la coppia non abbia ancora pagato il gruppo musicale che si è esibito“, scrive il giornalista che riporta anche un virgolettato di un membro del gruppo: “Pensava di cavarsela con qualche maglietta e qualche biglietto, ma noi aspettiamo i soldi”. Insomma, ancora grane – almeno dal punto di vista mediatico – per Bastoni, alle prese purtroppo da sabato con un’incessante shitstorm che neppure le scuse pubbliche sono riuscite ad arginare.

Debito da 5.500 euro con la band? No comment del difensore dell’Inter

Ma a quanto ammonterebbe il debito del difensore nerazzurro? Chi immagina cifre a cinque o a sei zeri resterà deluso, visto che l’esperto di gossip accenna a 5.500 euro che non sarebbero state versate dalle casse di Bastoni a quelle della band. Un debito non particolarmente rilevante, almeno per un campione della Serie A e della Nazionale qual è il giovane difensore dell’Inter. Impegnato in tutt’altre faccende in questo frangente, da parte di Bastoni non sono ancora arrivate repliche a questa (nuova) accusa sul suo conto. Un nuovo piccolo, grande caso che si aggiunge alle bufere e alle tempeste degli ultimi giorni e di cui Alessandro avrebbe fatto volentieri a meno.