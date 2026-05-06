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Bastoni al Barcellona, l'attesa logora: il quesito fondamentale rimane legato alla volontà di rimanere all'Inter

Bastoni al Barcellona, l'attesa logora: il quesito fondamentale rimane legato alla volontà di rimanere all'Inter

Il difensore nerazzurro e della Nazionale è nel mirino dei catalani ma gli ostacoli non mancano a partire dalla comprensione dell'effettiva volontà di lasciare Milano

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Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

C’è un aggiornamento da cui scaturisce un quesito fondamentale su quale sia davvero la volontà di Alessandro Bastoni, cioè se voglia rimanere o meno all’Inter o tentare la via di un campionato diverso dalla Serie A, dopo anni ai massimi livelli. Complice anche la pressione vissuta in questi mesi, forse il difensore sta cercando di individuare una soluzione che assecondi la sua necessità di serenità, equilibrio vissuto un astio anche via social e nella vita reale che ha assunto contorni sgradevoli. Il Barcellona attende e valuta le alternative.

Bastoni al Barcellona, vuole davvero lasciare l’Inter

Secondo quel che riferisce il Mundo Deportivo, nell’edizione odierna, la ricerca di un difensore centrale prosegue, nonostante il ruolo sia attualmente ricoperto da Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerard Martín e dall’infortunato Andreas Christensen, il cui contratto è in scadenza. Hansi Flick ha insistito e, secondo le fonti della testata spagnola, in cima c’è Alessandro Bastoni (27 anni), il quale sarebbe favorevole all’avventura catalana.

Con l’Inter potrebbe chiudere un ciclo che gli ha dato lustro e visibilità, ma non è affatto certo. E anche sulla sua volontà ci sarebbe da comprendere fino a che punto sa lo stesso calciatore a voler cambiare contesto, dopo i recenti avvenimenti che gli hanno reso complicata anche sola la sua presenza in Nazionale.

La disponibilità di Bastoni

Stando alle fonti e all’opinione espressa, il giocatore italiano aspetta da diverse settimane che il Barça presenti un’offerta all’Inter per potersi sedere al tavolo con il suo club e contribuire a ridurre il costo del trasferimento.

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Bastano pochi click

Ciò perché Bastoni si è mostrato disponibile a negoziare fin dal momento in cui il Barcellona lo ha contattato, nel gennaio scorso.

Incontro decisivo

Dalla sua, la società ha proposto un contratto quinquennale, che ha accettato a metà aprile, ma sempre subordinato all’approvazione di Flick. L’incontro con Deco è stato rinviato a causa della partita dei quarti di finale di Champions League contro lAtlético Madrid, fu riprogrammato per quando il club catalano si sarebbe già assicurato il titolo di campione.

Ora, Bastoni sarebbe stanco di attendere, soprattutto vorrebbe firmare per il Barça solo se avrà la piena fiducia dell’allenatore. In caso contrario, nessun problema: resterà all’Inter, il club con il quale ha ancora in essere un contratto che la società potrebbe già rivedere a garanzia dello stesso investimento effettuato a suo tempo per rilevarlo e portarlo a Milano.

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