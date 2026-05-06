C’è un aggiornamento da cui scaturisce un quesito fondamentale su quale sia davvero la volontà di Alessandro Bastoni, cioè se voglia rimanere o meno all’Inter o tentare la via di un campionato diverso dalla Serie A, dopo anni ai massimi livelli. Complice anche la pressione vissuta in questi mesi, forse il difensore sta cercando di individuare una soluzione che assecondi la sua necessità di serenità, equilibrio vissuto un astio anche via social e nella vita reale che ha assunto contorni sgradevoli. Il Barcellona attende e valuta le alternative.

Bastoni al Barcellona, vuole davvero lasciare l’Inter

Secondo quel che riferisce il Mundo Deportivo, nell’edizione odierna, la ricerca di un difensore centrale prosegue, nonostante il ruolo sia attualmente ricoperto da Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerard Martín e dall’infortunato Andreas Christensen, il cui contratto è in scadenza. Hansi Flick ha insistito e, secondo le fonti della testata spagnola, in cima c’è Alessandro Bastoni (27 anni), il quale sarebbe favorevole all’avventura catalana.

Con l’Inter potrebbe chiudere un ciclo che gli ha dato lustro e visibilità, ma non è affatto certo. E anche sulla sua volontà ci sarebbe da comprendere fino a che punto sa lo stesso calciatore a voler cambiare contesto, dopo i recenti avvenimenti che gli hanno reso complicata anche sola la sua presenza in Nazionale.

La disponibilità di Bastoni

Stando alle fonti e all’opinione espressa, il giocatore italiano aspetta da diverse settimane che il Barça presenti un’offerta all’Inter per potersi sedere al tavolo con il suo club e contribuire a ridurre il costo del trasferimento.