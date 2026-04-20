Bastoni dice no al Liverpool e ha deciso tra Inter e Barcellona: i motivi della scelta

Il difensore della Nazionale, nel mirino dei tifosi da mesi, intende lasciare l'Italia per vestire la maglia azulgrana nella prossima stagione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ amato più all’estero che a casa propria, specie negli ultimi mesi, ed è pronto a cambiare nazione per inseguire un sogno e (anche) per lasciarsi alle spalle veleni e polemiche. Per el Mundo Deportivo è tutto fatto o quasi tra Bastoni e Barcellona: il difensore avrebbe accettato le offerte degli azulgrana e, a scudetto vinto, è pronto a convincere l’Inter a cederlo.

Il no di Bastoni alla Premier League

Bastoni, come si legge sul quotidiano spagnolo, non vuole sentire parlare di altre offerte, né di Premier League , dove ha attirato l’interesse di diversi grandi club, nè di squadre italiane. La scorsa estate è stato il Manchester City a mostrare interesse per lui, e in questa stagione è stato il Liverpool a insistere. Ma Bastoni ha mandato un messaggio chiaro ai suoi agenti: se non riuscirà a firmare per il Barça, resterà all’Inter, con cui ha un contratto fino al 2028.

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Manca il sì definitivo di Flick

Di fatto, le basi dell’accordo tra il difensore centrale italiano e il Barcellona sono state gettate, ma manca ancora l’approvazione finale di Hansi Flick , che ha in programma un incontro con Deco per discutere la pianificazione della rosa per la prossima stagione. Manca poco per la decisione finale. Il Barca attende prima l’esito delle semifinali di Champions League, il giocatore vuole affrontare ufficialmente la questione solo con lo scudetto aritmeticamente in tasca.

Se il Barça darà il via libera e l’affare si concluderà, si siederà al tavolo con l’Inter per negoziare la sua cessione e cercare di ottenere uno sconto sul prezzo richiesto. I nerazzurri, secondo alcune indiscrezioni, chiedono circa 70-80 milioni di euro per il suo cartellino. A spingerlo verso la Spagna due ragioni su tutte: l’amore per il Barcellona (non si perde una partita in tv) e la voglia di allontanarsi dai veleni italiani dopo mesi di polemiche, dalla simulazione con la Juve con tanto di esultanza provocatoria dopo il rosso a Kalulu alle minacce ricevute dopo essere stato espulso in Bosnia-Italia, playoff mondiali. Fischiato su tutti i campi d’Italia in questi mesi, Bastoni avrebbe espresso il desiderio di cambiare per ritrovare la serenità.

Barcellona scatenato, piace anche Alvarez

In azulgrana Bastoni potrebbe trovare come compagno un top-player come Julián Álvarez 26 anni, attaccante dell’Atlético Madrid con cui ha un contratto fino al 2030. Il giocatore, in un’intervista a L’Equipe, quando gli è stato chiesto del Barça, ha detto di essere concentrato sull’Atlético aggiungendo però “vedremo cosa succederà alla fine della stagione”. E poi, lo scorso marzo, quando gli è stato chiesto di nuovo dell’interesse del Barça, ha detto di essere felice all’Atlético ma ha aggiunto: “Forse resterò, forse no, non si sa mai”.

Álvarez ha attirato l’interesse di diverse squadre e ha ricevuto tre offerte concrete per trasferirsi quest’estate. I tre club che hanno già manifestato il loro interesse per il giocatore sono Barça, Arsenal e Paris Saint-Germain, e l’offerta che lo alletta maggiormente è quella del club catalano dove prenderebbe il posto di Robert Lewandowski, il cui contratto scade il 30 giugno e che potrebbe andare al Milan o alla Juventus.