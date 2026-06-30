L'anno orribile del difensore nerazzurro e della Nazionale si chiude con un avviso di garanzia: a giorni l'interrogatorio, chiamati a testimoniare Maldini, Calafiori e Bonifazi.

L’annus horribilis di Alessandro Bastoni si arricchisce di un nuovo capitolo. Il più spinoso, il più torbido, quello potenzialmente più devastante degli altri. Perché fino a oggi il difensore dell’Inter e della Nazionale ha dovuto fare i conti con complicazioni di natura sportiva. Scandali e scandaletti di campo, polemiche da big match o da playoff mondiale, critiche e veleni di tifosi avversari, soprattutto. Stavolta è diverso. Stavolta Bastoni deve fare i conti con possibili risvolti di natura penale. Stavolta in discussione non c’è il calciatore, non c’è il campione: c’è l’uomo. Un ragazzo di 27 anni, padre di una bimba di cinque e sposato da quattro, finito sotto indagine per prostituzione minorile. Avrebbe avuto contatti di natura sessuale con una 17enne.

Festini con escort, l’indagine che vede coinvolto Bastoni

L’avviso di garanzia, come riportato da Repubblica, l’autorevole testata che per prima ha diffuso la notizia facendola diventare in breve virale sul web, è stato notificato al difensore nerazzurro dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sui festini con escort organizzati in vari locali e discoteche da un’agenzia di Cinisello Balsamo, i cui titolari sono già iscritti da tempo nel registro degli indagati. A queste serate avrebbero partecipato sportivi (non solo calciatori ma anche piloti), personaggi dello spettacolo e dell’alta imprenditoria, con tanto di utilizzo della famigerata “droga del palloncino”, un gas esilarante utilizzato per favorire lo “sballo”, o presunto tale.

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Bastoni interrogato, Calafiori, Maldini e Bonifazi testimoni

Nei prossimi giorni, sempre in base alle indiscrezioni diffuse da Repubblica, è previsto l’interrogatorio di Bastoni, che sarà chiamato a chiarire la sua posizione. Notifiche in qualità di testimoni (non indagati) sono state recapitate ad altri calciatori come il Nazionale dell’Arsenal Riccardo Calafiori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Il nome del difensore dell’Inter era già emerso nei mesi scorsi nelle carte dell’indagine, ma senza ipotesi di reato a suo carico. A mettere in contatto la giovane escort e Bastoni sarebbe stato un factotum dell’agenzia dell’hinterland milanese al centro dell’indagine. La 17enne, a quanto risulta, avrebbe negato di aver avuto rapporti sessuali.

Simulazione, fischi e flop Mondiale prima dell’avviso di garanzia

Per Bastoni, insomma, è cominciata un’altra partita importantissima. La più delicata di tutte. Proprio oggi il Real Madrid era uscito allo scoperto con un’offerta da 60 milioni di euro per lui. Ovviamente, adesso tutto è congelato in attesa degli sviluppi giudiziari riguardanti l’ex atalantino. Al confronto le polemiche per la maldestra simulazione in Inter-Juventus costata il cartellino rosso a Kalulu, con tanto di esultanza provocatoria, i fischi ai suoi danni delle tifoserie avversarie a ogni trasferta e le critiche feroci per il rosso rimediato nei playoff mondiali tra Bosnia e Italia sembrano quasi sciocchezze. Quisquilie, le avrebbe definite il grande Totò. Ma in questo caso da ridere c’è ben poco.