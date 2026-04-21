Si alza l'asticella per Bastoni, adesso l'Inter è pronta per l'offerta del Barcellona: Liverpool e Manchester City sullo sfondo

Il ruolo di Alessandro Bastoni, animatore della trattativa che lo interessa, si è arricchito dell’esternazione di Piero Ausilio, figura decisiva sul piano mercato, che il presidente e CEO Giuseppe Marotta ha scelto per disegnare il progetto che gli è stato affidato dalla proprietà. Ricostruire quanto il difensore dell’Inter e della nazionale costituisce e rappresenta, oggi, in questo piano non è banale. I rumors riportano di un desiderio, esternato attraverso i suoi rappresentanti (la TMP SOCCER srl) che avrebbe indicato come prima e unica scelta il Barcellona. Alternative zero, stando agli spagnoli del Mundo Deportivo. Ma che senso avrebbe e che progetti avrebbe il club catalano per convincere Bastoni che sia meglio giocare in Liga e preferirla alla Premier?

Barcellona meglio della Premier per Bastoni

Secondo alcune indiscrezioni, il Barcellona sarebbe pronto a cedere cinque giocatori chiave la prossima estate, nell’ambito di un piano di rinnovamento della rosa che andrebbe a rafforzare la squadra in chiave Champions dopo la delusione incassata in questa stagione. Il campionato non basta ai catalani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sono in cinque ad aver “completato un ciclo nel club” e che probabilmente verranno ceduti in estate se il prezzo fissato dall’Inter verrà pagato: una cifra tra i 70 e gli 80 milioni.