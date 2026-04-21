Si alza l'asticella per Bastoni, adesso l'Inter è pronta per l'offerta del Barcellona: Liverpool e Manchester City sullo sfondo

Il ruolo di Alessandro Bastoni, animatore della trattativa che lo interessa, si è arricchito dell’esternazione di Piero Ausilio, figura decisiva sul piano mercato, che il presidente e CEO Giuseppe Marotta ha scelto per disegnare il progetto che gli è stato affidato dalla proprietà. Ricostruire quanto il difensore dell’Inter e della nazionale costituisce e rappresenta, oggi, in questo piano non è banale. I rumors riportano di un desiderio, esternato attraverso i suoi rappresentanti (la TMP SOCCER srl) che avrebbe indicato come prima e unica scelta il Barcellona. Alternative zero, stando agli spagnoli del Mundo Deportivo. Ma che senso avrebbe e che progetti avrebbe il club catalano per convincere Bastoni che sia meglio giocare in Liga e preferirla alla Premier?
- Barcellona meglio della Premier per Bastoni
- Le 5 figure cedibili
- Il vantaggio che ne trarrebbe Bastoni
Barcellona meglio della Premier per Bastoni
Secondo alcune indiscrezioni, il Barcellona sarebbe pronto a cedere cinque giocatori chiave la prossima estate, nell’ambito di un piano di rinnovamento della rosa che andrebbe a rafforzare la squadra in chiave Champions dopo la delusione incassata in questa stagione. Il campionato non basta ai catalani.
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sono in cinque ad aver “completato un ciclo nel club” e che probabilmente verranno ceduti in estate se il prezzo fissato dall’Inter verrà pagato: una cifra tra i 70 e gli 80 milioni.
Le 5 figure cedibili
Marcus Rashford è uno di questi giocatori. Il Barcellona può acquistare il ventottenne, attualmente in prestito dal Manchester United per 26 milioni di sterline, secondo i termini dell’accordo, ma sono emerse indiscrezioni secondo cui non sarebbe disposto a esercitare tale opzione. La clausola spingerebbe, e lo sappiamo, al rientro. Un altro attaccante che sembra destinato a lasciare il club è nientemeno che Robert Lewandowski.
Il polacco, che si è unito al Barcellona dal Bayern Monaco nel 2022, è in scadenza di contratto in estate: per lui si sarebbe già mosso il Milan.
In lista anche Frenkie de Jong, che si ritiene guadagni poco meno di 400.000 euro (348.000 sterline) a settimana, e Marca ipotizza che potrebbe essere ceduto per “alleggerire il peso finanziario”. Ma veniamo a Bastoni e alla possibilità di essere titolare in una squadra di primissima fascia. L’ex Chelsea Andreas Christensen e Marc Casado sembrano essere a rischio di essere ceduto. Casado, tuttavia, ha ancora due anni di contratto, ma a causa dello scarso impiego potrebbe essere costretto a cercare una nuova squadra.
Il centrocampista difensivo non è riuscito a entrare in squadra avendo davanti nomi come Pedri, Eric Garcia e Gavi, ha giocato da titolare solo in una delle ultime otto partite della Liga.
Il vantaggio che ne trarrebbe Bastoni
A fare due conti, acquisire il cartellino di Bastoni in scadenza il 30 giugno 2028 sarebbe un investimento di prospettiva, siglato da un accordo che, ad oggi, lo vede sotto contratto con il club nerazzurro comunque blindato e che gli garantisce un ingaggio pari a circa 5,5 milioni di euro netti all’anno. Oltre alle inevitabili valutazioni derivanti dai capitali che verranno investiti sul centrale c’è poi un fattore che complicato quantificare.
Il contingente, però, avrebbe il suo peso e l’emotività nonché le pressioni pure. Forse cambiare contesto, isolarsi dall’astio social e non potrebbe aiutare a ritrovarsi.