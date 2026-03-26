Il difensore dell'Inter sarebbe il primo della lista per la società catalana che vuole rinforzarsi nel reparto arretrato: Marotta fa il prezzo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

In due settimane e poco più la sua immagine è risultata stravolta, trasfigurata dalla surreale vicenda che lo ha immortalato accanto a Kalulu con un ghigno provocatorio, che ha offerto a pubblico e tifosi giustificate critiche per l’atteggiamento assunto da Alessandro Bastoni, dentro e fuori il rettangolo di gioco.

Si è discusso, era conseguenza prevedibile, del suo ruolo e della sua convocazione in Nazionale ma il ct Rino Gattuso non ha potuto che chiamarlo e inserirlo. Nonostante quel caso, nonostante uno stato fisico che ha destato non poche preoccupazioni ma che sembra sia superato, le quotazioni sulla sua presenza nell’undici anti Irlanda del Nord salgono. Al pari del suo cartellino, dopo la manifestazione concreta del Barcellona, seriamente interessato al difensore.

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La crisi di Bastoni, la decisione di Gattuso per l’Italia

I giorni complicati seguiti a infortunio, critiche e tensioni post Inter-Juventus, con la simulazione che ha causato l’espulsione dell’incolpevole Kalulu, hanno sorretto una narrazione poco clemente nei riguardi del giocatore.

Bastoni ha ammesso in parte la sua responsabilità, Gattuso l’ha perdonato, ha schermato accollandosi anche in parte l’impatto mediatico e ha valutato (e forse non poteva fare altrimenti) sul suo ritorno, che potrebbe essere anche imminente contro l’Irlanda del Nord.

La cifra fissata da Marotta

Il tutto mentre i rumors sulla sua possibile partenza aumentano, effetto parallelo di quanto si sta consumando sul versante playoff per l’Italia. Per prendere il difensore di Casalmaggiore, con uno stipendio attuale da oltre 5 milioni netti, servono secondo l’Inter e Beppe Marotta una cifra tra i 70 e gli 80 milioni.

Una prezzo che la società nerazzurra avrebbe fatto recapitare ai blaugrana, nell’ottica di un investimento strategico per qualità, duttilità, intensità, profilo in generale del centrale in un quadro generazionale che non presenta alternative altrettanto competitive.

Il Barcellona ha scelto il difensore su cui puntare, assecondando poi una tendenza a ritenere incedibili per ora solo il capitano e Pio Esposito, sebbene sia stato a lungo corteggiato e lo sarà ancora considerata l’estate e la sessione in arrivo.

Bastoni più lontano dall’Inter, la ragione

Analizziamo quanto sappiamo: rispetto al recente passato, il giocatore si trova in una situazione contrattuale favorevole alla possibile cessione a giugno. Il suo contratto risulterebbe in scadenza nel 2028, il suo ingaggio ammonta a circa 5 milioni netti all’anno. Qualcosa si sta muovendo, all’estero per via dei costi dell’operazione, sotto la supervisione del suo procuratore, Tullio Tinti, che avrebbe registrato l’interessamento del Barcellona.

Se l’operazione procedesse, Marotta sarebbe nella condizione di valutare i rinforzi e di finanziare il mercato estivo. I nomi? Manu Koné, 24enne francese della Roma non è solo il punto di riferimento, Marco Palestra atalantino in Sardegna ma che tornerebbe in Lombardia per l’Inter. E poi il portiere, croce e delizia di tanti. E il giocatore del Sassuolo, indicato dalla Gazzetta dello Sport, Tarik Muharemovic, che però sarebbe meno sicuro rispetto agli altri due. I rinnovi non arrivano, il nodo portiere persiste e c’è da far cassa, senza cedere chi potrebbe ancora crescere in termini di valore di mercato.

Chi partirebbe, quindi? Già a gennaio le trattative erano diverse: da Luis Henrique a Dumfries, entrambi molto vicini al trasferimento. Molto meno probabili i colpi di scena con Pio Esposito o Dimarco o Lautaro che vengono ritenuti incedibili.

ANSA

Alessandro Bastoni

La situazione di Bastoni

Quindi il Barcellona insiste, ma è più concreto pare rispetto a Liverpool e Arsenal, che ha già messo a segno un colpo italiano con Riccardo Calafiori.

Dicevamo del prezzo di Bastoni, o meglio, del suo cartellino: si parte dai 50 milioni di euro, anche se la valutazione attuale, stando a transfertmarkt, si aggira attorno ai 70-80 milioni.

Classe 1999, Bastoni è arrivato all’Inter nell’estate del 2019 dal Parma via Atalanta per 31 milioni di euro, a seguito del crescendo di rendimento evidente dalle sue statistiche. Un buon acquisto, a distanza di qualche stagione. Ma Bastoni non sarebbe l’unico in scadenza o in procinto di partire, lo sappiamo. La dirigenza nerazzurra starebbero studiando le soluzioni compatibili con prolungamenti utili a preservare gli stessi interessi societari per ripartire con un adeguato capitale a disposizione.