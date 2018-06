Batistuta: "Io nuovo ct? Staremo a vedere"

Gabriel Omar Batistuta si schiera con Lionel Messi, al centro delle critiche dopo le difficoltà mondiali dell'Argentina: "Di sicuro avrei preferito un altro Mondiale e siamo tutti dispiaciuti, ma ancora non è finita, nel calcio non si sa mai. C’è ancora un’ultima possibilità, vediamo cosa succede. Dare qualche consiglio a Messi? Cosa potrei dire al miglior giocatore della storia? Leo è un grande, le critiche non hanno senso".

Batigol come possibile nuovo ct: "Intanto sto seguendo il corso a Coverciano per curiosità e per imparare qualcosa di nuovo, poi staremo a vedere", sono le parole riportate dall'Ansa.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 10:15