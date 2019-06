Batistuta pronto a dire sì alla Fiorentina

Gabriel Batistuta verso il ritorno a Firenze. In un'intervista a Lady Radio l'ex bomber viola ha gradito l'interesse di Rocco Commisso: "Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice. Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola".

"In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l’arrivo del presidente Rocco Commisso. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per la nuova società viola".

SPORTAL.IT | 12-06-2019 12:06