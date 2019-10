Battaglia politica ex Inter commuove il web: E' un eroe

In tutti gli ambiti da giorni tiene banco la questione turca: anche il mondo dello sport non è rimasto esente dalle polemiche, con i calciatori della nazionale che dopo dopo il gol segnato contro l’Albania, hanno festeggiato facendo il saluto militare; e ancora prima il mondo del web si era indignato per i tweet di Merih Demiral, Cengiz Ünder e Chalanoglu a favore del leader Erdogan

ARRESTO – C’è chi nel mondo del calcio però si è da sempre opposto a questo movimento, e per questo è stato costretto a migrare all’estero. Si tratta dell’ex attaccante dell’Inter Hakan Sukur che ha suo carico un mandato di arresto perché oppositore di Erdogan. Tutti i suoi beni sono stati sequestrati e lui costretto ad abbandonare il paese.

LA CARRIERA – In Italia Hakan Sukur ha giocato prima col Torino, successivamente una stagione all’Inter (24 presenze e 5 gol) e poi anche al Parma ma in patria è sempre stato un idolo, sia con la maglia del Galatasaray che con quella della Nazionale.

IL TWEET – Hakan è tornato a far parlare di sè con un tweet di risposta a chi lo ricordava sui social: “Mentre la nazionale turca s’inchina a Erdogan, noi fondamentalisti nerazzurri ci riconosciamo nel coraggio di Hakan”. Sukur ha risposto: “La mia é una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà e per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere se a vincere é l’umanità”.

LE REAZIONI – Tra le reazioni anche quella del direttore di TopCalcio 24, Fabio Ravezzani: “Conobbi Hakan Sukur 24 anni fa. Era l’idolo di Istanbul. Intorno a lui gente in delirio ovunque andasse. Lo portai alla sua prima cena italiana provando a spiegargli qualcosa del nostro mondo, mi ascoltava attento. Ha perso tutto per un ideale. Onore a lui, al suo sacrificio”.

AMMIRAZIONE – Fioccano i commenti sui social e stavolta si affratellano tutte le tifoserie, anche quelle rivali: “Ti dico sei un grande uomo se combatti per la giustizia, per tutti, per la libertà: allora combattiamo insieme contro l’oppressione”.

I RICORDI – I tifosi dell’Inter lo applaudono: “Un signore dentro e fuori dal campo. Ti ho voluto bene, quando hai indossato la maglia dell’Inter, e te ne voglio ancora. Ho scoperto un calciatore fenomenale ed una persona superba. Un abbraccio forte Toro del Bosforo” o anche: “Da interista mi sei sempre stato simpatico, nonostante tu non segnasti molto da noi. Ora per me hai un posto di diritto nell’olimpo dei grandissimi bomber neroazzurri. Grazie Hakan”.

BIPARTISAN – Omaggio bipartisan anche dagli altri tifosi: “Bravo Hakan, una bella lezione ai quei somari che invece si sono distinti per i saluti militari” o anche: “Un abbraccio da uno juventino, sei un grande”, oppure: “Oltre il tifo, uomo gigante” e infine: “Grande Hakan!! Onore a te!! In Venezuela stiamo facendo lo stesso!! Fuori i tiranni”.

