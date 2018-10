Batticuore United, Mata salva Mourinho

Due gol subiti nei primi dieci minuti, la reazione inesistente della squadra nell’ora successiva e poi il ribaltone che non ti aspetti.

La stampa inglese aveva dato per certo l’esonero di José Mourinho anche in caso di vittoria sul Newcastle di Rafa Benitez, ultimo in classifica, ma forse le modalità del successo scacceranno le streghe dalla panchina di Old Trafford. Sotto di due reti dopo dieci minuti, segnate da Kenedy e Muto, i Red Devils sono stati a guardare fino al 70’, quando Juan Mata ha preso in mano la situazione avviando l'incredible rimonta.

La punizione pennellata al 25’ sblocca i compagni di squadra, che hanno pareggiato al 31’ con Martial e firmato il clamoroso sorpasso allo scadere con Alexis Sanchez. L’esultanza di Mourinho è di quelle da vecchi tempi, ma sono soprattutto gli applausi che accompagno il tecnico portoghese negli spogliatoi a far capire che Old Trafford non ha dubbi: l'esperienza dello SpecialOne non è finita.

