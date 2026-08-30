Battocletti da leggenda: record anche nei 1500. Nadia rinuncia a Diamond League e Ultimate, la rivelazione del papà

La mezzofondista azzurra si prende il record italiano anche nei 1500 con la prova di Bellinzona e ora detiene tutti i primati del mezzofondo: una stagione “StraordiNadia”

Immensa Nadia Battocletti. La mezzofondista azzurra non smette di stupire. Dopo le due medaglie d’oro conquistate agli Europei di Birmingham, l’azzurra decide di prendersi un’altra soddisfazione che la rende la regina indiscussa del mezzofondo italiano. A Bellinzona arriva anche il record italiano dei 1500 con Nadia che “unifica” la corona del mezzofondo italiano.

Battocletti da leggenda: record anche nei 1500

La straordinaria stagione di Nadia Battocletti si illumina con un altro record. I due ori di Birmingham l’hanno portata nella storia dell’atletica italiana ma a Bellinzona, Nadia decide di dimostrare a tutti che il suo talento non ha “distanza”. La campionessa europea dei 5000 e dei 10000 decide di prendersi anche il record italiano dei 1500. L’azzurra aveva scelto proprio la Svizzera per dare l’assalto al primato che su quella distanza ancora gli mancava e le condizioni di forma delle ultime settimane sono state fondamentale per permetterle di conquistare un nuovo successo.

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Ancora una volta è stato fondamentale il suo marchio di fabbrica: il finale negli ultimi 250 metri. Anche a Bellinzona la 26enne mette la freccia nell’ultima curva, fa il vuoto e chiude con il tempo di 3’57”54 battendo di oltre mezzo secondo il primato italiano che apparteneva a Sintayeh Vissa con il 3’58”11 fatto registrare nel 2022. Ora Nadia detiene tutti i primati italiani dai 1500 ai 1000 passando per 3000 e 5000 senza dimenticare che ha detiene i record anche nelle corse di 5 e 10 km su strada. Nella distanza più corta il tempo di oggi le consente di diventare la 13esima più veloce al mondo in questa stagione.

La gioia di Nadia

Grande soddisfazione per “StraordiNadia” che conquista un altro primato e soprattutto la conferma, l’ennesima, di aver intrapreso la migliore direzione possibile: “Sono molto contenta, è bello correre liberi di mente come ho fatto qui. Sapevo che la gara era organizzata alla perfezione 3 e dall’ultimo giro cominciavo a sentire l’arrivo che si avvicinava, iniziavo ad avere energie in più. C’era tanto caos a 300 dalla fine, poi ho visto un buco e ho capito che era il momento giusto”.

Niente Diamond League e Ultimate Championships

La gara di Bellinzona era uno degli ultimi impegni della stagione di Nadia Battocletti che sarà impegnata ancora il prossimo 8 settembre per il Palio della Quercia a Rovereto e ancora una volta nei 1500 metri. L’azzurra ha però deciso di rinunciare sia alle finali di Diamond League sia alla partecipazione alla prima edizione degli Ultimate Championships. A rivelarlo nei giorni scorsi è stato papà Giuliani che rispondendo su Facebook ai fan di Nadia ha rivelato la decisione di chiudere con un leggero anticipo la stagione: “Nadia era qualificata per le finali, ma è una gara inutile. Non assegna medaglie ed è buona solo per lo spettacolo. A dicembre deve essere già in palla, ci sono gli europei di cross”.