Battocletti, regina d’Europa: ancora oro. Le lacrime a Sky, Del Buono rivela il gesto a fine gara. Social pazzi di Nadia

L’azzurra centra la seconda doppietta europea, dopo i due successi a Roma anche a Birmingham arrivano due ori. Battocletti si emoziona parlando dei suoi fan e sui social diventa “Nadia Pogacar”

L’Italia ha una nuova regina, anzi forse è l’Europa che deve inginocchiarsi alla sua sovrana del mezzofondo. Nadia Battocletti conquista la sua seconda medaglia d’oro a Birmingham, dopo i 5000 arriva il successo anche nella distanza doppia con una gara da dominatrice assoluta ancora una volta.

Battocletti, regina d’Europa anche nei 10mila

Dopo i 5000 è il turno della distanza doppia, e dunque è il momento di Nadia Battocletti. Le avversarie ci provano a metterla in difficoltà, prima la britannica Keith, poi la belga Van Lent. Ma la sensazione è che l’azzurra sia assolutamente inattaccabile, arrivano in tre all’ultimo giro con Nadia che sembra aspettare il momento giusto per aprire il gas. E il momento arriva a circa 250 metri dal traguardo, accelerazione devastante a cui le avversarie non pensano neanche di rispondere. Nadia se ne va da sola e si mette al collo la seconda medaglia d’oro di questi Europei e la corona di regina di questa manifestazione. Bellissima l’esultanza a fine gara, Nadia indossa la tiara da regina, e passa al papà Giuliano (il suo allenatore) la corona da re.

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Le lacrime di Nadia, la rivelazione di Del Buono

Il solito sorriso di sempre, Nadia Battocletti sta scrivendo pagine di storia dell’atletica italiana ma continua ad avere l’atteggiamento di sempre, che l’hanno resa una delle beniamine del pubblico. Ai microfoni di Sky, l’azzurra si emoziona quando si parla del suo rapporto con i fan e scende anche qualche lacrima: “Spesso ricevo delle lettere in cui mi dicono che sono di ispirazione, la realtà è che è l’opposto, sono i miei tifosi che mi danno la forza a fare sempre meglio e che mi sono di ispirazione. Sono io che prendo forza dalle loro parole”. E dalla compagna Federica Del Buono arriva anche una rivelazione su quello che è successo a fine gara: “Avere Nadia come compagna di squadra è bellissimo, dopo la gara è venuta da me per invitarmi a fare il giro d’onore con lei. Io mi sono sentita anche un po’ di imbarazzo ma questo fa capire come sia come persona”.

I social pazzi di Battocletti

Il mezzofondo non è la disciplina più “spettacolare” del mondo dell’atletica. Ma nel corso degli ultimi anni Nadia Battocletti è riuscita a entrare nel cuore dei tifosi italiani. Di certo i suoi risultati sono quelli da “copertina” con le due medaglie d’oro agli Europei di Roma, la medaglia alle Olimpiadi di Parigi e ancora ai Mondiali di Tokyo. Ma Nadia colpisce anche per il suo modo di comportarsi ai microfoni. La prova dei 10mila a Birmingham diventa subito virale sui social con l’azzurra che dopo una gara al passo, sembra mettere un’altra marcia negli ultimi 200 metri lasciando le sue avversarie sul posto e c’è che le affibbia il nomignolo di Pogacar.