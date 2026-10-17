I postumi di una brutta influenza inducono alla prudenza, la campionessa trentina non scenderà in gara nella 10km giuliana: esordio stagionale rimandato a novembre.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’appuntamento con la prima gara dell’anno è rimandato. Nadia Battocletti sarà ai nastri di partenza della Corsa dei Castelli, ma non andrà in competizione con le altre atlete. La campionessa trentina ha presenziato alla cerimonia d’apertura della kermesse, fissata per la mattinata di sabato, e darà il via alla corsa nella giornata di domenica, ma non correrà. Esordio stagionale rimandato, insomma, per la pluricampionessa trentina, che ci teneva tantissimo a iniziare l’annata agonistica 2026-27 dal lungomare della città giuliana: un percorso suggestivo che l’anno scorso le aveva portato fortuna.

Influenza per Battocletti, niente Corsa dei Castelli

A indurre alla prudenza Battocletti e il suo staff, le condizioni fisiche non ancora perfette. Nadia è stata colpita in settimana da un brutto attacco influenzale che l’ha debilitata non poco e da cui non ha ancora recuperato pienamente. Alcuni allenamenti sono saltati, la routine della mezzofondista azzurra ha subito degli sconvolgimenti negli ultimi giorni: meglio non rischiare, insomma, e rimandare l’esordio a novembre: Battocletti dovrebbe scendere in gara l’8 al Cross Internacional de Italica in Spagna, per iniziare la marcia d’avvicinamento agli Europei di cross in programma a Belgrado il prossimo 13 dicembre, dove l’azzurra andrà a caccia del terzo titolo consecutivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attesa per il titolo di Atleta Europea dell’anno 2026

Il prossimo 24 ottobre, invece, Nadia scoprirà se sarà stata nominata Atleta Europea dell’anno da European Athletics: a contenderle il titolo la velocista britannica Amy Hunt e l’ottocentista svizzera Audrey Werro. Battocletti, in ogni caso, ha deciso comunque di raggiungere Trieste, dando soddisfazione ai tantissimi appassionati a caccia di un selfie al suo fianco o di un autografo. Lo scorso anno l’azzurra trionfò nella corsa partita dal Castello di Miramare e conclusa in Piazza Unità d’Italia, quest’anno da campionessa in carica darà ufficialmente il via alla kermesse, uno dei primi appuntamenti di spicco dell’anno.

Un anno da sogno per Nadia e il futuro resta luminoso

L’ultima uscita dell’azzurra rimane dunque, per il momento, la vittoriosa partecipazione alla corsa di casa, il Palio della Quercia di settembre. Nel corso del 2026 Nadia si è tolta una serie infinia di soddisfazioni, a cominciare dal trionfo nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Torun, passando per i quattro record italiani indoor e all’aperto e finendo con la clamorosa doppietta agli Europei di Birmingham, dove ha conquistato l’oro nei 5000 e nei 10000 metri. Un ruolino di marcia da urlo, considerando anche le fatiche di Battocletti nella stagione autunnale, con le vittoriose partecipazioni alle competizioni di cross.