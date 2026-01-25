Battocletti, successo con brivido al Campaccio: più forte del fango e della Niyomukunzi, la doppia sfida di Nadia

Nadia Battocletti l’ha rifatto, anche se con brivido. La campionessa di Cavareno ha inaugurato il 2026 aggiudicandosi per la seconda volta di fila il Campaccio Cross Country. Battuta la Niyomukunzi, ma non sono mancati attimi di tensione a San Giorgio su Legnano. La confessione e la doppia sfida che la attende.
- Campaccio Cross Country, che brividi per Battocletti
- Nadia senza rivali: la confessione
- Doppia sfida all’orizzonte
Campaccio Cross Country, che brividi per Battocletti
Nadia si è presentata ai nastri di partenza della 69esima edizione della classica lombarda del cross internazionale da campionessa in carica. E, dunque, con un trionfo da difendere soprattutto dall’assalto della forte burundese Francine Niyomukunzi, un’atleta che sa bene come si vince al Campaccio essendosi aggiudicata l’edizione del 2024 proprio ai danni della fuoriclasse azzurra.
Ma veniamo alla gara, che ha riservato momenti di tensione, quando Battocletti – nel secondo dei tre giri – è scivolata in curva a causa del fango mentre era già al comando. Si sa, si è fenomeni specialmente nelle difficoltà. E, infatti, la trentina non s’è affatto scomposta, tagliando poi il traguardo dopo 6 chilometri con un tempo di finale di 21’10 e un vantaggio di ben 22 secondi su Niyomukunzi (21’32). Al terzo posto Elvanie Nimbona della Caivano Runners (21’33), che festeggia così la cittadinanza italiana ottenuta nel mesi di dicembre.
Nadia senza rivali: la confessione
La medaglia d’argento nei 10.000 metri piani ai Giochi di Parigi ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi, con un successo in scioltezza nonostante l’intoppo della caduta. La campionessa delle Fiamme Azzurre ha blindato il primo posto nel World Athletics Cross Country Tour e può guardare ai prossimi impegni con la solita fiducia.
“Era da un po’ di tempo che non cadevo in gara, mi sembrava quasi di essere tornata bambina, ma con il fango può succedere – ha confessato la trentina, come riferito dalla Fidal che l’ha incoronata atleta dell’anno con Furlani -. Correre e vincere al Campaccio è sempre bello”.
Doppia sfida all’orizzonte
Vincere aiuta a vincere. E, allora, avanti con i prossimi obiettivi da raggiungere. La stella dell’atletica italiana ha annunciato che parteciperà alla Festa del Cross in programma il 22 febbraio a Selinunte, in Sicilia. Ma prima sarà protagonista a Madrid a nei 1500 metri nell’ambito del World Indoor Tour e il 19 a Liévin, in Francia.
Due sono le sfide a cui Battocletti tiene in maniera particolare: i campionati italiani (“voglio esserci ogni anno e sarà così anche stavolta”) e I Mondiali indoor di marzo.