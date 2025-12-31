Battocletti trionfa al Boclassic e chiude il 2025 in bellezza, Crippa terzo: "Più difficile di un'Olimpiade"

Nadia pigliatutto, fa tris nella corsa bolzanina di San Silvestro e annuncia: "In ritiro al caldo per una grande stagione indoor". Yeman beffato: "Ma sono felice lo stesso".

La ciliegina sulla torta di un 2025 da urlo. Nadia Battocletti protagonista assoluta al Boclassic, la tradizionale corsa su strada bolzanina del giorno di San Silvestro giunta alla sua 51ma edizione. Cinque chilometri che hanno rappresentato quasi una sorta di passerella per la campionessa dei record, capace di lasciare il segno su pista, su strada e nel cross. E il prossimo anno – come ribadito dalla stessa Battocletti a fine gara – ci sarà un’ulteriore sfida: l’indoor. In campo maschile, intanto, terza posizione – con qualche rimpianto – per l’altra stella azzurra: Yeman Crippa, a cui non è bastato migliorare il suo personale nella gara per conquistare l’agognata vittoria.

Boclassic 2025, è doppietta italiana: Battocletti-Del Buono

Battocletti davanti a tutte, dunque. E non è certamente una novità. La fuoriclasse di origini marocchine, acclamatissima sulle strade di casa, ha centellinato sforzi ed energie nei primi due giri e poi ha messo il turbo nel terzo, lasciandosi alle spalle tutta la concorrenza. Per lei successo con un tempo non trascendentale (15 minuti e 51), con ampio margine su Federica Del Buono, splendida seconda dopo aver battuto in volata l’etiope Ksanet Alem. Tripudio di bandierine e di trombette per Nadia, che si è tolta l’ennesima soddisfazione al termine di un’annata praticamente da sogno, confermandosi campionessa a 360 gradi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nadia Battocletti: “Nel 2026 primo obiettivo i Mondiali indoor”

“È la terza volta, sono molto felice di aver vinto ancora una volta in casa“, l’emozione di Battocletti ai microfoni della Rai. “C’era tutta la mia famiglia a vedermi, c’erano i miei amici: non potevo finire meglio l’anno. La tattica era quella di fare una gara in progressione, ci sono riuscita dopo i primi due giri in cui siamo andate un po’ pianino perché faceva molto freddo. Ora posso mettermi alle spalle questo anno fantastico e lavorare per il futuro”. Gli obiettivi sono quelli più volte delineati: “I campionati del mondo indoor a marzo, poi gli Europei outdoor ad agosto. Tra una settimana parto per un ritiro al caldo, è il primo anno che preparo seriamente la stagione indoor e lo faccio con grande entusiasmo”.

Boclassic maschile da record: terza posizione per Yeman Crippa

In campo maschile successo – con record della manifestazione – per l’etiope Yomif Kejelcha, che ha chiuso in 27 minuti e 42, precedendo di cinque secondi il vincitore del 2024, il connazionale Telahun Haile Bekele. Terzo Yeman Crippa, che s’è migliorato a livello di personale ma ha visto sfumare il podio negli ultimi due giri. “Sono contento del podio, vincere a Bolzano è più difficile di un’Olimpiade”, la battuta amara alla Rai. “Ho fatto il miglior tempo, ho corso una maratona venti giorni fa che si è fatta sentire e i primi due, poi, sono andati davvero forte. Anche il freddo ha influito, ma va bene così. Mi piace molto correre qui per il calore del pubblico, ora vado in ritiro in Kenya, poi ho un cross in Sardegna e la mezza maratona di Napoli“.