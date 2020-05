Baumgartner: "Playoff per le capoliste in C? Invenzione"

Tra le categorie professionistiche che in teoria dovrebbero ripartire, c'è anche la Serie C. Ipotesi che però difficilmente troverà riscontro nella realtà. Ne ha parlato Walter Baumgartner, presidente del SudTirol nonchè consigliere federale, ai microfoni di Reggina Tv: "Si è deciso di continuare come categorie professionistiche, bisogna vedere i dettagli. Si deciderà ad inizio giugno. La B ha i playoff, ma sono più ridotti dei nostri. Il format può essere cambiato, ormai si sa. Al momento non ci sono le condizioni per una riforma".

Sempre nelle vesti di consigliere federale, Baumgartner ha ritenuto doveroso precisare che durante la call-conference con il presidente Gabriele Gravina e gli altri intervenuti, non sono stati proposti sgambetti alle capoliste Monza, Vicenza e Reggina: "Playoff allargato alle capoliste? Non so chi lo abbia messo in giro, ma se l'è inventato qualcuno. Non se ne è parlato in Consiglio Federale, questo lo voglio confermare. Secondo me non è realistico che il campionato posso finire, non ci sono i tempi e troppe società sarebbero in difficoltà. Al massimo si possono disputare i playoff, partendo dalla classifica attuale. In teoria il format potrebbe essere ridotto".

SPORTAL.IT | 21-05-2020 16:16