Bautista detta legge anche ad Aragon

Alvaro Bautista continua a dettare legge nel Mondiale di Superbike. Altro successo stagionale per il pilota spagnolo della ARUBA.IT Racing-Ducati, che domina gara 1 al Gran Premio di Aragon e va in fuga in classifica.

Ancora relegato al secondo posto il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing), che dopo uno splendido duello chiude davanti a Chaz Davies, negando la doppietta al team di Borgo Panigale. Solo 12esimo Marco Melandri (GRT Yamaha WorldSBK).

SPORTAL.IT | 06-04-2019 15:26