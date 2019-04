Alvaro Bautista non si ferma più. Il centauro della Ducati ha conquistato ad Aragon la terza vittoria nel weekend, la nona su nove gare: eguagliato il record di Hodgson nel 2003.

Dominio assoluto per lo spagnolo, che in gara 2 ha preceduto il solito Rea, ormai staccato in classifica generale, e il compagno di Ducati Davies. In mattinata si era aggiudicato la gara sprint. Per la Casa di Borgo Panigale è il trionfo numero 350 in Sbk.

SPORTAL.IT | 07-04-2019 15:05