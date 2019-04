Bautista inarrestabile, sua anche gara-2

Undici vittorie su undici manche per Alvaro Bautista, dominatore di questo avvio di Mondiale di Superbike. Anche ad Assen non c'è stata storia: dopo aver dominato gara 1, il centauro spagnolo della Ducati si è imposto anche nella seconda corsa sul tracciato olandese, allargando il suo divario in classifica.

Nella seconda manche Rea ha resistito per alcuni giri, poi Bautista lo ha superato e lo ha staccato, vincendo senza patemi. La lotta per il secondo posto ha invece visto prevalere Van der Mark su Rea per appena 18 millesimi. Delude Melandri, appena quattordicesimo.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 15:56