Bautista: "La Ducati vince e ora si lamentano"

Alvaro Bautista in un'intervista a Speedweek ha parlato delle critiche degli altri team per lo stradominio Ducati: "Le moto Ducati sono sempre costate più delle altre, questa non è una novità e nessuno in passato si era lamentava. Con ogni nuovo modello le motociclette si avvicinano a quelle della MotoGP. Ducati si sforza di costruire la migliore moto possibile per i clienti e si muove all’interno delle regole. Ogni altro produttore può raggiungere lo stesso livello, se vuole. Nessuno è costretto a costruire motociclette più economiche rispetto a Ducati".

Il centauro spagnolo sottolinea inoltre che la seconda miglior Ducati "si trova al sesto posto nella classifica generale. Se non ci fossi stato, la Kawasaki avrebbe vinto quasi tutte le gare. Come è avvenuto nelle ultime quattro stagioni. Quindi non ci sarebbero discussioni. Sarebbero tutti contenti, se la Ducati costruisse una moto che fa solo il sesto posto?".

SPORTAL.IT | 20-04-2019 13:16