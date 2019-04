Bautista si gode il record, Rea amaro

Alvaro Bautista ha vinto le prime nove manche del Mondiale di Superbike, eguagliando il record di Hodgson. Queste le sue parole dopo il round di Aragon: "Mi sono divertito, è stato bello vincere tre manche davanti ai tifosi spagnoli, che spero che mi seguano per tutta la stagione. Li ringrazio per essere venuti, spero di poter dare il mio contributo per rendere popolare la Superbike. Vedere tante persone venire al circuito è speciale".

Così invece il campione del mondo Jonathan Rea, secondo anche in gara 2 e ora a 39 punti dall'iberico: "Ho dato tutto oggi e nelle altre gare. Pur partendo secondo, è stata una corsa difficile e ho dovuto lottare. E' stata una bella battaglia con Chaz e Leon. Sono riuscito ad essere secondo ma sono troppo lontano da Alvaro, che ha fatto un ottimo lavoro ancora. Ci dobbiamo dimenticare di vincere le gare in questo momento, dobbiamo solo pensare a lavorare. La prossima settimana siamo ad Assen in una pista che la Kawasaki apprezza molto e proveremo ad avvicinarci".

