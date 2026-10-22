Bayern-Arsenal, moviola: Massa e il Var si prendono la scena tra gol annullati e poi concessi e rigori

La prova dell’arbitro ligure Davide Massa nella terza giornata della Phase di Champions League alla Fussball Arena di Monaco analizzata al microscopio, due gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dopo essere stato promosso in Juventus-Lazio (nonostante una svista disciplinare su Taylor), serata difficile per Davide Massa tra rigori, provvedimenti disciplinari e interventi del Var (che era lo spagnolo Del Cerro Grande, con Di Bello all’Avar) ma vediamo cosa è successo nella terza giornata della Phase di Champions League alla Fussball Arena di Monaco.

Bayern-Arsenal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 13′, è per Havertz che si scontra frontalmente con Stanisic colpendolo sotto la tibia. Al 18′ Davies si lancia in area di rigore contro Gabriel, che ferma l’esterno sinistro nell’area piccola. Dovrebbe essere calcio d’angolo, ma l’arbitro Massa assegna un calcio di rinvio. Al 25′ segnano i Gunners: Odegaard lancia un lungo pallone per Eze, che si tuffa in area di rigore e, in un duello con Neuer, segna nell’angolino basso a destra ma si alza la bandierina. Gol annullato ma interviene il Var che cambia la decisione dell’arbitro. La rete viene convalidata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le proteste dell’Arsenal

Regolare al 35′ il gol del pari di Davies. Al 39′ ammonito Konsa per un intervento ruvido su Kane. Al 59′ sul tiro di Kane Timber alza il braccio e blocca con decisione il pallone: ​​rigore per fallo di mano netto, dal dischetto segna il bomber inglese. Al 67′ Odegaard effettua un cross pericoloso nell’area piccola, il Bayern riesce a spazzare via il pallone. L’Arsenal protesta veementemente per un presunto fallo di mano, tutto regolare per Massa. All’82’ regolare il gol di Riso e dopo il recupero finisce 2-2.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 8 successi dei tedeschi, 3 pareggi e 4 vittorie degli inglesi

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti con Maresca IV uomo, lo spagnolo Del Cerro Grande al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Havertz, Konsa.