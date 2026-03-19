Bayern-Atalanta, moviola: rigore dubbio parato e fatto ripetere, la rimonta impossibile è morta subito

La prova dell’arbitro Bastien nel ritorno degli ottavi di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto francese non ha ammonito alcun giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Compito agevolato dal risultato dell’andata per l’arbitro Bastien che però, nelle poche situazioni dubbie, ha deciso sempre contro la Dea. Vediamo cosa è successo.

Bayern-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo caso dubbio al 21′: Guerreiro cerca e trova Kane che colpisce Scalvini con la palla che rotola in corner. Proteste per un possibile tocco di mano, l’arbitro lascia correre. Viene però richiamato dal Var all’on field review e cambia idea: sembra fuori sagoma il braccio di Scalvini, è rigore.

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Sportiello neutalizza il tiro di Kane ma il fiscalissimo Bastien fa ripetere il tiro perché i piedi del portiere nerazzurro non erano sulla linea di porta al momento del penalty. Stavolta Kane non sbaglia.

Dubbi per un mani di Kim

Regolari gli altri gol dei tedeschi, al 61′ proteste dell’Atalanta per un tocco di mano di Kim in area di rigore. Palla inaspettata secondo arbitro e addetti al VAR che dopo un check danno via libera. Si riparte con la rimessa dal fondo per il Bayern Monaco. Sul 4-0 Samardzic segna il gol della bandiera e la gara finisce 4-1.

Chi è l’arbitro Bastien

Non è un arbitro di primissimo livello quello designato per Atalanta-Bayern. Rosetti ha scelto il francese Benoit Bastien, considerato assai inferiore ai connazionali Letexier e Turpin. E’ stato comunque uno dei più giovani arbitri addetti alla Ligue 1 nel 2011, all’età di 28 anni, oltre ad essere stato il più giovane arbitro della Fédéral 1. Benoît Bastien fa parte Conseiller Technique Régional de l’Arbitrage (CTRA) per la lega Lorena, rimpiazzando Alain Sars, divenuto direttore tecnico dell’arbitraggio aggiunto. Dal gennaio 2014 è internazionale, ha diretto anche la Juve contro il Brugge e di recente Bologna-Brann.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Zakrani e Berthomieu con Vernice IV uomo e Gillett all’Avar, l’arbitro del match non ha estratto alcun cartellino.