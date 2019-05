Bayern campione, Ribery in lacrime

Il Bayern Monaco è campione di Germania, per la 29a volta nella storia, la settima consecutiva. La squadra più vincente di Germania ha messo il sigillo al quinto titolo consecutivo grazie al 5-1 sull’Eintracht Francoforte nell’ultima giornata di campionato, chiudendo il testa a testa che ha visto soccombere il Borussia Dortmund, in testa per buona parte della stagione.

Dell’ex juventino Coman il primo gol, poi nella ripresa succede di tutto: pareggia Haller prima dello show firmato Alaba, Renato Sanches, Ribery e Robben.

Significative le reti degli ultimi due, al passo d’addio rispettivamente dopo dodici e dieci stagioni. Applausi da compagni e tifosi, il francese non ha trattenuto le lacrime. In Champions vanno anche Lipsia e Bayer Leverkusen.



SPORTAL.IT | 18-05-2019 18:03