Bayern Monaco: 50 milioni per Zaniolo

La grande stagione di Nicolò Zaniolo ha attirato intorno al talentino della Roma una lunga serie di pretendenti, alcune delle quali sono delle autentiche big europee.

Una di queste è il Bayern Monaco, che secondo la 'Bild' è piombata sul giocatore giallorosso, che sarebbe disposto a portare in Baviera investendo su di lui qualcosa come 50 milioni di euro. Cifre importanti, che potrebbero far vacillare la società capitolina, soprattutto se dovesse partire un'asta con Juventus e Manchester City, altre piazze che mai hanno nascosto il proprio interesse nei confronti di Zaniolo.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 11:42