Il mercoledì di Champions League ha regalato il big match tra Bayern Monaco e Arsenal, terminato 2-2. L’arbitro italiano Davide Massa è stato protagonista nel bene e nel male, con un gol assegnato solo dopo l’intervento del Var e un rigore concesso ai padroni di casa. Il Real Madrid di José Mourinho vince ancora, la favola del Bruges di Tresoldi è inarrestabile.
- Bayern Monaco-Arsenal, il Var salva Massa sul gol di Eze
- L’arbitro italiano si riscatta sul rigore realizzato da Kane
- Mourinho vince ancora, Tresoldi ok col Bruges
Bayern Monaco-Arsenal, il Var salva Massa sul gol di Eze
Dopo 10’ l’Arsenal perde Saka per infortunio. Arteta getta nella mischia Eze ed è proprio il classe 1998 ex Crystal Palace a sbloccare la partita dell’Allianz Arena al 25’. Servito da un assist geniale di capitan Odegaard, parte in velocità e supera Neuer. Massa annulla il gol dopo la segnalazione di fuorigioco dell’assistente di linea, ma poi interviene il Var Carlos del Cerro Grande, assistito da Di Bello: c’è Stanisic a tenere in gioco il calciatore londinese, la rete è regolare.
L’arbitro italiano si riscatta sul rigore realizzato da Kane
Il vantaggio dei Gunners non dura molto. Kane, infatti, è ispiratissimo e disegna una traiettoria perfetta per Davies, che brucia Timber e realizza l’1-1. Nella ripresa il Bayern Monaco si porta in vantaggio: Timber devia con il braccio una conclusione della squadra di Kompany, Massa non ha dubbi e assegna il penalty.
Il centravanti della nazionale inglese che punta al Pallone d’Oro s’incarica della battuta: 2-1. Partita finita? No. Perché contro i campioni d’Inghilterra non si può mai abbassare la guardia. Nei minuti finali Rice fissa il risultato sul 2-2, insaccando alle spalle di un Neuer che in precedenza aveva compiuto almeno due o tre interventi prodigiosi.
Mourinho vince ancora, Tresoldi ok col Bruges
Il Real Madrid sa solo vincere in Champions League. Dopo il 4-3 di Roma, ecco il 4-1 al Lipsia: Mourinho dilaga con i gol di Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappé e Diomandé. Continua la favole del Bruges: Tresoldi non segna ma propizia la rete di Vanaken che apre le danze nel 3-0 al Lens. Aston Villa e Betis a punteggio pieno: gli inglesi superano 3-1 il Viking, agli andalusi basta il rigore di Isco per avere la meglio sul Feyenoord. Cade lo Sporting di Doumbia in casa contro il Lask: gli austriaci si impongono 2-3.